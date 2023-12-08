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Sosyal Medya Cübbeli mesleğini açıkladı... Meğer o?
Sosyal Medya

Cübbeli mesleğini açıkladı... Meğer o?

Yeniakit Publisher
2023-12-08 07:36:00 -

Mesleğini açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca “Ben Youtuberim” dedi. YouTube aylık gelirini 55 bin olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, ayrıca kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in “Cübbeli” diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye açtığı hakaret davası dosyasına “mali durum araştırma tutanağı” girdi.

Tutanağa göre “Cübbeli Ahmet” “ne iş yaptığı” sorusuna “YouTuber” olarak yanıt verdi.

YouTube aylık gelirini 55 bin olarak açıklayan Cübbeli Ahmet, kitap yazarı olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını söyledi.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava dosyasına giren belgeye, Ahmet Mahmut Ünlü, eğitim durumu da “medrese eğitimi” olarak yazıldı.


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“DİN DÜŞMANI” DEMİŞTİ

Kamuoyunda “Cübbeli” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in depremzedelerle ilgili sözlerini “din ve devlet düşmanlığı” olarak nitelemişti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptığı bir konuşmada “Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır. Onların gönülleri Rabb’e karşı kırık, devlete karşı buruk, hatta biraz da öfkeli olabilir. Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak, hayatlarına rahmetle ve şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir” demişti.

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Yorumlar

Mikail

Bu konuda cübbeli hocamla birlikdeyim ALLAH'IM istediğini naz makamına alır imtihan dünyasındayız.vesselam....

göremiyor

bu mehmet görmez hakikaten
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