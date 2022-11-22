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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumunda gelişme! Kanamaları için dua bekliyor
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumunda gelişme! Kanamaları için dua bekliyor

Sol gözünden ameliyat olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın taburcu olduğu ancak gözündeki kanamalarının devam ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 21:47:00 - 2022-11-22 21:56:10
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumunda gelişme! Kanamaları için dua bekliyor

 Yeniakit.com.tr 

Dün akşam saatlerinde sol gözünden katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.

Yakınları tarafından Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sol gözündeki şekere bağlı kanamalarının devam ettiği ifade edilerek, sevenlerinden dua istendi.

Dua istediler

Cübbeli Ahmet Hoca'nın çalışmalarına tekrar başladığının da belirtildiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Cübbeli Hoca, taburcu oldu. Şekerden mütevellit bâzı kanamalardan dolayı sol gözü tam düzelmediği halde sağ gözüyle Mahmud Efendi Hazretlerimizin şiirlerini topladığı kitaba çalışmaya devâm ediyor. Sol gözünün tam şifâ bulması ve kanamalar olmaması için sizlerden de duâ bekliyor.

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