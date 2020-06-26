Cübbeli Ahmet Hoca'dan tepki: Seni Allah'a havale ediyoruz

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Abdülhamid Han'a hakaret eden TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki gösterdi.

İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu. Yanardağ, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, küstah sözlere tepki gösterdiği mesajında şunları kaydetti:

"Merdan Yanardağ, Abdülhamîd Hân Hazretleri’ne “aşağılık” diyebilme gücünü nereden alıyor?! Üzerimizde bunca hakkı bulunan Hâkânımıza yaptığı bu hakâretten dolayı kendisini Allâh’ın adâletine havâle ediyor ve hepinizden bu kınamaya destek bekliyoruz! #AbdulhamidAşağılıkDeğildir"