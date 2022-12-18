Cübbeli Ahmet Hoca'dan şaşırtan Sagopa Kajmer açıklaması!

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Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalında izleyicilerinin sorularını cevapladı.

"Sagopa Kajmer ile aranızda ne yaşandı?" sorusuna da cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Sagopa Kajmer ile bir dönem ailece görüştüklerini, sonradan aralarının bozulduğunu anlattı.

"Benim kendisine yanlışım olduysa özür dilerim, hakkımı da helal ederim." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben onu Mahmud Efendi Hazretleri'ne götürdüm. Ders aldı. Onun için elimden geleni yaptım ama içeride yapılan yanlışlardan da ben sorumlu değilim." ifadelerini kullandı.