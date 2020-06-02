Cübbeli Ahmet Hoca'dan PKK yanlılarına sert mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' yalanıyla provokasyon yapmaya çalışan PKK yanlılarını lanetledi.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' yalanıyla provokasyon yapmaya çalışan terör örgütü PKK yanlılarını lanetledi.
Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü diye provokasyon yapan PKK yanlılarını telîn ediyor ve abdestini almış cami yolunda "ezan okunuyor, müzik çalmayın" dediği için hunharca Şehid edilen Barış Çakan yavrumuza Rabbimden ziyade rahmet diliyorum ailesine sabr-ı cemîl niyâz ediyorum."
İşte o tweet: