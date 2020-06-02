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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan PKK yanlılarına sert mesaj

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' yalanıyla provokasyon yapmaya çalışan PKK yanlılarını lanetledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:54:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan PKK yanlılarına sert mesaj

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Çakan'ın ölümü üzerinden 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' yalanıyla provokasyon yapmaya çalışan terör örgütü PKK yanlılarını lanetledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü diye provokasyon yapan PKK yanlılarını telîn ediyor ve abdestini almış cami yolunda "ezan okunuyor, müzik çalmayın" dediği için hunharca Şehid edilen Barış Çakan yavrumuza Rabbimden ziyade rahmet diliyorum ailesine sabr-ı cemîl niyâz ediyorum."

İşte o tweet:

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Yorumlar

Halil

Bu adamı parlatarak vebale giriyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz.
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kayserili

Helala olsun hocaya dik duran yurekli adam, korkmadan konusan adam.
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