Cübbeli Ahmet Hoca'dan ölen darbecilere dua!

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Cübbeli Ahmet Hoca, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde sert bir mesaj paylaştı.

Darbe sürecinde uğradığı zulmü hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat sürecinde vakfı kapatılan, külliyesine el konulan, iki sene yedi ay üç gün hapis cezâsı alıp bir sene tek başına bir odada hapis yatırılan, sakalı kesilen ve ırza tasalluttan tutuklu biriyle aynı kelepçeyle bağlanıp tuvalete bile birbirine bağlı olarak gönderilen, bu ve benzeri daha nice zulümlere maruz bırakılan biri olarak bin sene sürecek denilen bu sürecin kısa zamanda nihâyet bulmasından ve mesullerinin hapislere atılmasından dolayı Allâh-u Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar eder ve Yüce Rabbimizden bu zulümlerin fâillerine dünyâda ve âhirette hak ettikleri cezâları ulaştırmasını niyâz ederim. Müteveffâların ateşleri bol olsun, hayatta olanların ise ıslâhı mukadderse salâh nasip olsun, değilse helâkları karîb olsun. Âmîn!



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