Cübbeli Ahmet Hoca’dan olay sözler! 'Allah o partiye oy verenlerin ellerini iptal etsin'

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü daha önce katıldığı bir programda "HDP, nasıl yüzde 12 alır? Oy verenler arasında Müslümanlar da var" diyerek kızmıştı. Cübbeli Ahmet Hoca'dan tartışma yaratacak bir HDP çıkışı daha geldi. Ahmet Hoca, "HDP'ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılmalı" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan HDP ile ilgili çok konuşulacak bir çıkış daha geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız, vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bölünmeyi önleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah partilerini ilhak eylesin, oy verenlerin bütün ellerini iptal eylesin. Allah'ım yüzde 11-12'nin altındaki reylerini sıfırın altına düşürsün. Allah tüm belaları onların üzerine onların üzerine göndersin."