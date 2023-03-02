Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mehmet Görmez'in sözlerine eleştiri! 'Dini bakımdan şirk içerikli'

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Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Görmez, "Depreme maruz kalan kardeşlerimizin gönülleri naz makamındadır." dedi.

"Onların gönülleri Rabbe karşı kırık, devlete karşı buruk hatta biraz da öfkeli olabilir." diyen Görmez, "Ancak bu kırıklığı, bu burukluğu yüreklerine dokunarak hayatlarına rahmetle şefkatle dokunarak gidermek bizim görevimizdir. Milletimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Görmez'in açıklamalarını değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, şu değerlendirmede bulundu:

Mehmet Görmez’in 'Depremzedelerin gönlü naz makâmındadır. Onlar Allâh'a karşı kırık, devlete karşı öfkeli' şeklindeki sözü, din bakımından şirk içerikli, devlet bakımından da vatana hıyânet sayılacak derecede ağır bir ifâdedir.

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