Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'nın yeni lideri hakkında açıklama

Mahmut Efendi Hazretleri'nin halifesi Hasan Efendi Hazretleri, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Efendi Hazretleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.

Fikri Doğan Hocaefendi'nin ismi açıklanmadan önce, bir grup hocaefendi ile kendilerine Denizli Vekili İbrahim Uslu Hocaefendi'yi lider seçen Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet Hoca, kendisi ile birlikte birçok hocaefendinin, İsmailağa'nın ta'yîn ettiği Fikri Hoca’ya niçin tâbi olmadıklarını bu akşam delilleriyle açıklayacak.

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