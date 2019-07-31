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Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Fırıldak Sebo'ya sert sözler: Sen ne namussuz adamsın

Sabahattin Önkibar'ın 'Bütün müridler şeyhlerine; analarını, karılarını, kardeşlerini ikram ediyor.' sözlerine çok sert tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, " 'Bütün şeyhler ve müridler böyledir.' diyerek milyonlarca insanı namussuz yapıyorsun. Sen ne namussuz adamsın?" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Sabahattin Önkibar'ın 'Bütün müridler şeyhlerinin kölesidir. Bu müridler; analarını, karılarını, kızlarını şeyhlerine ikram ederler.' sözlerine çok sert ifadelerle tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, "'Bütün şeyhler ve müridler böyledir.' diyerek milyonlarca insanı namussuz yapıyorsun. Sen ne namussuz adamsın?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Sabahattin Önkibar'ın şeyhlere ve müridlerine iftira attığını belirterek, şunları söyledi:

"Sabahattin Önkibar diye bir adam var. Şimdi acayip acayip iftiralar atıyor. Bursa'da adamın birisi şeyhim diye ortaya çıkmış. Ahlaksız bazı eylemlerde bulunmuş. Birilerinin karısıyla kızıyla zina etmiş. Mahkeme böyle karar verdi. Bu sapığın şeyhlikle ne alakası var? Fatiha oku desen okuyamaz. Adam en büyük cahil ve sapık. Sen odada bir peygamber olsa karını kızını bırakamazsın. İslamiyet, Kur'an ve Sünnet böyle söylüyor. 40 senedir bunu anlatıyoruz. O şifa dağıtıyor, bu şifa dağıtıyor diye millet de bunların peşinden gidiyor. Memlekette cehalet diz boyu. Arapça'yı, Osmanlıca'yı, Kur'an harflerini, Fıkıh'ı yasak edersen millet cahil olur."

'Sen ne namussuz adamsın?"

Önkibar'ın milyonlarca insanı namussuzlukla suçladığına dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabahattin Önkibar, 'Bütün müridler bu şeyhlerin kölesidir. Bütün müridler bunların hizmetçisidir.' diye iftira atıyor. Ben Mahmud Efendi'nin müridiyim ama vallahi ben ona hizmet edemedim. O bana hizmet etti. Sen bu Evliyaullah'a nasıl iftira atıyorsun? Bunlar kimden para almış. Öyle namussuz bir ifade kullanıyor ki Allah müstehakını yakında ihsan etsin. 'Bütün müridler.' diyor. Desene, 'Bursa'da bir sahtekar çıktı. Mahkemede buna ceza verdi.' Kağıdı eline al, 'mahkemenin kararı bu.' de. Resmini de koy ben de sana destek vereyim. 'Analarını, kızlarını, karılarını şeyhlere ikram ederler.' diyor. Ben böyle bir şeyhi ne gördüm ne tanıdım ne de duydum. İnsan der ki 'Her hocayım diyeni dinlemeyin. Her şeyhim diyenin peşine gitmeyin. Kur'an ve şeriat ortadadır. Helal, haram bellidir.' İnsanları böyle bilinçlendirebilirsin. 'Bütün şeyhler ve müridler böyledir.' diyerek milyonlarca insanı namussuz yapıyorsun. Sen ne namussuz adamsın."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:50
  1. Bursa
  2. Cübbeli Ahmet Hoca
  3. Sebahattin Önkibar

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