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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:57:00 -

Haber Global televizyon kanalında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştı'

Selahattin Demirtaş'a methiye düzen Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştı. "Ekrem bey, özür dilerse rey verilir" dedim. Çözüm sürecinin de aleyhinde konuşan biriyim. Doğu Perinçek bizi kırıp geçiren biridir. Ama Doğu Perinçek ile birçok konuda aynı fikirdeyiz. Parti din değildir. Her çeşit adam vardır. İcraatlara bakmak lazım. Vatana millete faydalı görülünce verilir. Siyasetin dini imanı yok.

'İlahiyat okuyanlarda deizm artıyor'

Deizm, ilahiyat okuyanlarda da artıyor. Deizm ya da ateizmin çoğalması bu durumda kaçınılmaz. Çözüm arıyoruz. Öyle bir durumdayız ki gençlerin nerden kafasını karıştırıyorlar. Gençler neyi sorguluyor. Biz bunların cevaplarını vermeye çalışıyoruz.

 

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