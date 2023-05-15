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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Soros paylaşımı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Soros paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 04:45:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Soros paylaşımı

Cübbeli Ahmet Hoca, dünyayı karıştıran olaylara yön verdiği iddia edilen ve bugün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden George Soros'la ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Dünyada birçok sosyal ve siyasi olayın planlayıcısı ve finansörü olarak bilinen George Soros'un, kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye seçim heyecanını yaşarken, Soros'un ölümü de dünyada geniş yankı uyandırdı.

92 yaşında hayatını kaybeden Soros'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasında şunları söyledi:

Bu gece yatsı namazında imam kardeşimiz ne okuyacak diye tefâülde bulunmuştum, birinci rekâtta hiç âdeti olmadığı üzere Nasr Sûresi’ni okuyunca yardım ve fethin geldiğini anladım, ikinci rekâtta Tebbet Sûresi’ni yıllardır hiç okumamıştı, onda da tefâül yapmıştım, bu sûreyi okuyunca Ebû Leheb gibi azılı bir kâfirin helâk edileceğine yordum fakat bu hemen olmayabilirdi velâkin gecenin bu saatinde azılı Soros’un helâkini işitince 100 yaşına yakın yaşayan ve ömrünü Müslümanların aleyhine plan yapmakla geçiren bu adamın ölümünün bu gecede vaki olması asla tesadüf olamaz diye kesin kanaate vardım. Allâh-u Teâlâ, bu gibi din düşmanlarının kabirlerini ateş doldursun ve Türkiye gibi İslam vatanları üzerinde kurdukları tüm planlarını başlarına ma’kûs eylesin. Âmîn!
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