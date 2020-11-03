Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken Elif ve Ayda bebek paylaşımı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İzmir depreminde enkaz altından sağ çıkarılan Elif ve Ayda bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Bu Allâh-u Teâlâ'nın kudretinin delillerindendir’ diyen Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Elif bebeğin 65 saat sonra ve 3 yaşında Ayda bebeğin 91 saat sonra sapasağlam enkazdan çıkarılması Allâh-u Teâlâ'nın kudretinin delillerindendir. Allâh-u Teâlâ onlara da bütün yavrularımıza da salâh ve takvâ üzere hayat sürmelerini nasîb eylesin. Âmîn!’ dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Enkaz çalışmalarında milletimize böylesi güzel haberler verebilmek için hayatları pahâsına canla başla, fedâkârlık ve titizlikle çalışan AFAD, JAK, İTFAİYECİLERİMİZ, SAĞLIKÇILARIMIZ, KIZILAY,STK ile tüm gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız!’ sözlerini de ekledi.