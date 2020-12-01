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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:50:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.

Kamuyounda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önemli kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksâ İmam Hatîbi Şeyh İkrime Sabrî'yi kabûl etti. Allâh-u Teâlâ, Kudüs'e îman bağıyla bağlı olan Cumhurbaşkanımıza, Kudüs Müftüsü İkrime Sabrî Hocamıza ve Kudüs ehline en güçlü yardımlarını ihsân eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emir

Sayı Cumhurbaşkanımıza ve ailesine Uzun Ömür ve Güç-kudret versin Sevgili Cumhurbaşkanımıza bu Memleketin Çok ihtiyacı var.
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Hacı Şaban

bizde de Amin Allahümme amin
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