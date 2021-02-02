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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan Boğaziçi Üniversitesi yorumu: Ortalığı işgale kalkanlar ancak terörist olur
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Boğaziçi Üniversitesi yorumu: Ortalığı işgale kalkanlar ancak terörist olur

Türkiye'yi karıştırmak isteyenler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler kışkırtılırken bir yandan da provokatörlerin polisin söylemediği bir sözü öne sürerek ortalığı karıştırma girişimi tepki çekti. Yaşananlara Cübbeli Ahmet Hoca da kayıtsız kalmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:43:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Boğaziçi Üniversitesi yorumu: Ortalığı işgale kalkanlar ancak terörist olur

Boğaziçi Üniversitesinde polisin "aşağı in toplu yüreme" sözünü "kafanı aşağı ey" şeklinde lanse edip provokasyon yapanlara tepki yağıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polisimizin yapmadığı şeyleri yaptı diyerek iftirâ atan ve ortalığı işgâle çalışan gençler öğrenci olamaz ancak terörist olur. Zâten işin içinde HDP ve PKK provokasyonu mevcuttur. Devletimizin Polisimizin yanındayız." mesajını paylaştı.

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Yorumlar

Ömer

Bir vatanını seven birisi olarak uyarıyorum . Bir kıvılcım yangına sebep olabilir . Boğaziçi’nde yakalananların çoğu terörist çıktı . Büyük oyun var mutlaka devletimiz ciddi tedbir almalı . cübbeli hoca doğru konuşuyor .
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derdem

10 veya 1000 tane teröristin gösterisiyle, ortalığı talan etmesiyle bir devlet yıkılacaksa varsın öyle devlet olmaz olsun. her şeyi abartmayı çok seviyorsunuz.
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