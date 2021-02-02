Cübbeli Ahmet Hoca'dan Boğaziçi Üniversitesi yorumu: Ortalığı işgale kalkanlar ancak terörist olur
Türkiye'yi karıştırmak isteyenler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler kışkırtılırken bir yandan da provokatörlerin polisin söylemediği bir sözü öne sürerek ortalığı karıştırma girişimi tepki çekti. Yaşananlara Cübbeli Ahmet Hoca da kayıtsız kalmadı.
Boğaziçi Üniversitesinde polisin "aşağı in toplu yüreme" sözünü "kafanı aşağı ey" şeklinde lanse edip provokasyon yapanlara tepki yağıyor.
Cübbeli Ahmet Hoca Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Polisimizin yapmadığı şeyleri yaptı diyerek iftirâ atan ve ortalığı işgâle çalışan gençler öğrenci olamaz ancak terörist olur. Zâten işin içinde HDP ve PKK provokasyonu mevcuttur. Devletimizin Polisimizin yanındayız." mesajını paylaştı.
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