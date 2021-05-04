Cübbeli Ahmet Hoca'dan Alparslan Kuytul'a çok sert tepki: Hem FETÖ hem PKK ile iç içe insanlar

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Pandemi tedbirleri kapsamında teravih namazlarının evde kılınması ile birlikte Ramazan ayının son 10 günü camilere kapanan Müslümanların itikaf ibadetini de evlerinde yapmaları kararı alınmıştı. Geçtiğimiz Ramazan'da sokak ortasında teravih namazı kılarak provokasyona soyunan Furkan Vakfı'nın üyeleri bu yıl da yasak olmasına rağmen Gaziantep'te bir camide itikafa girmek isteyerek taşkınlık çıkarttı.

'Bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe'

Cübbeli Ahmet Hoca, Gaziantep'teki caminin içinde yaşanan istenmeyen görüntüleri değerlendirdi. Furkan Vakfı'na sert ifadelerle yüklenen Cübbeli Ahmet Hoca, "Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem Fetö ile hem Pkk ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır. Devletimizin ve hükümetimizin camilere ve cemaatlerine verdiği önem ve değer ortadadır." dedi.

'Ahmak olana bin sarahat yetmez'

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP'li çevrelerin Furkan Vakfı'na olan desteğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Furkan Vakfı mensuplarının bu provokasyonları Pkk çevrelerine ve Chp’ye can simidi olmuştur. Bu insanları Chp sözcüleri ve Pkk çevreleri destekliyorsa bunların cami cemaati olmadığını zaten anlamak lazımdır. Akıllıya bir işaret yeter, ahmak olana ise bin sarâhat yetmez."