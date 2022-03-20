Cübbeli Ahmet Hoca'dan ‘AK Partili misin?’ sorusuna cevap

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Haberler.com’un sorularını cevapladı. Ünlü, “AK Partili misiniz?” sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

Ünlü’nün konuya dair açıklamaları şu şekilde:

“Biz AK Parti'ye rey verdik. Rey verdik ama partili olmak başkadır, rey vermek başka bir şeydir. Partili derken, partinin tüzüğü, Anayasa'ya, yasalara uyumları, biz bunlarda katılmadığımız şeyler var. Yani düzen olarak İslam'ı, Kur'an'ı esas almayan bir yapıdır. Rejimin geneli manasında konuşuyorum. Yeminde bile namus ve şeref üzerine yemin ediyorsun. Namus ve şeref üzerine bir yemin İslam'da yok. Sen şimdi namusum, şerefim üzerine, diye yemin etsen sonra o yemini bozsan, İslam'a göre sana yemin kefaleti gerekmiyor. Dolayısıyla bağlayıcılığı yok. Adam kolay kolay yemini basar gider yani. Hani Müslüman’sa bile. Dolayısıyla biz burada düzenin içinde, partili partici şeyini kabul etmeyiz, reddederiz yani. Ama rey vermekte mutlaka bizi yönetecekleri seçme hakkını bize vermişlerse, burada da selefiler gibi, vehhabiler gibi ‘rey verilmez’ denmesine de karşıyız.”