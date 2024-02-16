Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya 'Ramazan ayı' uyarısı!

Acun Ilıcalı'ya 'Survivor' eleştirisinde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun?" diye sordu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır." dedi.

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