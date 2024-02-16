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Medya Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya 'Ramazan ayı' uyarısı!
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya 'Ramazan ayı' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 06:11:00 -

Cübbeli Ahmet Hoca Miraç gecesinde yaptığı sohbetten bir kesiti sosyal medya hesabından yeniden yayınladı.

Acun Ilıcalı'ya 'Survivor' eleştirisinde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun?" diye sordu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır." dedi.

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