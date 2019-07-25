Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi camilerde bir moda çıkmış...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, camilerde bulunan 'Şefaat Ya Resullah' yazısına şirk diyen kişileri cahil olarak tanımladı.

Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde yine önemli bir konuyu ele aldı. Hoca, bu konuyu tartışmaya açmanın bir cehalet olduğunu savunarak, "Allah nasıl bildirdi, şefaati inkar edenler çıkacak diye. Camilerde 'Şefaat ya Resullah' yazıyor, adam buna şirk diyor. Osmanlı ecdadımız yazdı mı? Şirk olsa yazar mı? Allah ile Muhammed yan yana olmaz diyor. Allah yaratan, Muhammed yaratılan. Hz. Muhammed yazısını aşağıya indirin diyor. Şimdi camilerde bir moda başlamış işte. Yan yana olmazmış. Ulan İbn-i Cemal görmedi mi, Ebu Suud görmedi mi? Fatihler, Yavuzlar, bu kadar evliya görmedi mi? Allah, Peygamberi yan yana koydu. Biz değil. Bu tartışmalar cehalettir. Kendi başınıza yeni yollar icat etmeyin" dedi.