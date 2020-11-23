Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü geçtiğimiz hafta sağlık sorunları sebebiyle Lâlegül Tv'de Haftanın Sohbeti programına katılmamıştı. Milyonlarca kişi Cübbeli Ahmet Hoca’nın neden yayına katılmadığını, sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı.

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl?

Cübbeli Ahmet Hoca’nın ağzında yaralar olduğu konuşmakta güçlük çektiği için yayına katılmadığı açıklandı. Yapılan açıklamada Cübbeli Ahmet Hoca’nın sağlık durumunun iyi olduğu, endişelenilecek bir sorun olmadığı belirtildi.