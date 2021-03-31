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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan'da aşı yaptırmanın hükmünü açıkladı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan'da aşı yaptırmanın hükmünü açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, Ramazan ayında koronavirüs aşısını yaptırmanın hükmünü açıklayarak Müslümanlara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:00:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan'da aşı yaptırmanın hükmünü açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında oruç tutmanın hükmüne dair bir açıklamada bulundu. Koronavirüs aşısının orucu bozmayacağını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, ihtiyaten Ramazan'dan sonra bir gün oruç tutulmasının daha iyi olacağını da söyledi.

Ramazan'da aşı olmanın hükmü

Cübbeli Ahmet Hoca, yaptığı açıklmada şu ifadeleri kullandı:

Doktorlar bu hususta açıklama bekliyorlar. İmâm-ı Tahâvî, İmâm-ı Ebû Yûsuf'tan naklen iğne olmanın orucu bozmadığını zikretmiştir. Dolayısıyla aşı vakti gelenler ve aşıya çağrılanlar mutlakâ icâbet etsinler, oruçları bozulur diye endişe etmesinler.

Lâkin Ramazan'dan sonra ihtiyâten aşı oldukları güne niyetle bir gün oruç tutarlarsa daha iyi olur.

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