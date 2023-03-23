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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan ayında zengin yapacak yolu açıkladı: Bunu yapanın altın yastık altına gelir
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Ramazan ayında zengin yapacak yolu açıkladı: Bunu yapanın altın yastık altına gelir

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:47:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisinin sohbetlerini dinleyen bir vatandaşla arasında geçen diyaloğu cemaatiyle paylaştı. Ünlü, zikir çekmenin büyük önem arz ettiğini ifade ederek zengin olmak isteyenlerin özellikle Ramazan ayında buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerdeki sohbetinde zikir çekmenin faziletini anlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Geçen biri geldi. 'La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin 100 kereyi senden duydum. Ona her gün devam ediyorum. Ev aldım, her şey aldım' dedi. Yahu dedim maşallah da arkadaş. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı, size anlatmaktan böyle kaldım. Ama size çalışıyorum. Ben hizmetçiyim. Rızık bolluğu için çok acele edelim. Ramazan'da şöyle bir yarısına kadar yapalım. Ondan sonra voleyi vururuz. Çok zengin olacağız inşallah. Define arayanlar çok zahmet çekiyor, halbuki tesbih çekseler defineler yastık altına gelir. Onun için zikir zikir zikir" dedi.

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