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Cübbeli Ahmet Hoca patladı: Devlet neredesin devlet! Eksik iş yapıyorsun

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayyım atanan belediyeleri ziyaretini eleştirdi. Ahmet Hoca, halen teröre destek veren başkanlar olduğunu belirterek, "Devlet neredesin, devlet? Eksik iş yapıyorsun devlet. Kayyım ataması yapacağın çok yer var" dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 20:12

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde HDP'li belediyelere kayyım atanmasını ve CHP'li İmamoğlu'nun buralara yaptığı ziyaretine ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ekrem İmamoğlu'nun teröristlere destek veren belediyelere yaptığı ziyareti eleştirerek, "İmamoğlu kayyım atanan belediyelere ziyarete gidiyor. Ne terörü diyor. Terör filan yoktur diyor. Adamlar dağa sıcak yemek gönderiyor. Kalori alsın, Türk askerini, polisi şehit etsin diye. Terörün marşı okunuyor, adamlar kalkıp selam duruyor. Bu askerleri kim şehit etti? Bu belediyelerden gelen paralarla olmadı mı bu iş? Nasıl olacak terör? Biz neden her hafta şehit haberi alıyoruz? Resmen diyet borcunu ödüyor" dedi.

"Devlet neredesin, devlet?"

Halen kayyım atanmamış belediyeler olduğunu söyleyen Ahmet Hoca, "Kayapınar Belediye Başkanı Kezman Yılmaz, teröristlere methiyeler diziyor. Ölen teröristlere 'güle, güle' diyor. Daha buna kayyım atanmamış. Devlet neredesin, devlet? Eksik iş yapıyorsun devlet. İmamoğlu bu insanı ziyaret ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:12
  1. Cübbeli Ahmet Hoca

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