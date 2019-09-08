Cübbeli Ahmet Hoca patladı: Devlet neredesin devlet! Eksik iş yapıyorsun

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca, haftalık sohbetinde HDP'li belediyelere kayyım atanmasını ve CHP'li İmamoğlu'nun buralara yaptığı ziyaretine ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ekrem İmamoğlu'nun teröristlere destek veren belediyelere yaptığı ziyareti eleştirerek, "İmamoğlu kayyım atanan belediyelere ziyarete gidiyor. Ne terörü diyor. Terör filan yoktur diyor. Adamlar dağa sıcak yemek gönderiyor. Kalori alsın, Türk askerini, polisi şehit etsin diye. Terörün marşı okunuyor, adamlar kalkıp selam duruyor. Bu askerleri kim şehit etti? Bu belediyelerden gelen paralarla olmadı mı bu iş? Nasıl olacak terör? Biz neden her hafta şehit haberi alıyoruz? Resmen diyet borcunu ödüyor" dedi.

"Devlet neredesin, devlet?"

Halen kayyım atanmamış belediyeler olduğunu söyleyen Ahmet Hoca, "Kayapınar Belediye Başkanı Kezman Yılmaz, teröristlere methiyeler diziyor. Ölen teröristlere 'güle, güle' diyor. Daha buna kayyım atanmamış. Devlet neredesin, devlet? Eksik iş yapıyorsun devlet. İmamoğlu bu insanı ziyaret ediyor" dedi.