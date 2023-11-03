Cübbeli Ahmet Hoca öyle bir şey söyledi ki! “Günde 5 bin Allah desen de…”
Verdiği bir sohbette söyledikleri ile gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca, " İstediğin kadar namaz kıl, günde 5 bin Allah de eziyet ediyorsan sonun felaket" dedi.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatle yaptığı bir sohbette söyledikleri ile gündem oldu.
Cübbeli, "İstediğin kadar namaz kıl, Günde 5 bin Allah de karına, komşuna, işçine eziyet ediyorsan hiçbir ibadet son nefeste imanını kurtarmaz. Sonun felaket. Kula zulüm yapanın akıbeti berbat olur" dedi.