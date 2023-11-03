Cübbeli Ahmet Hoca öyle bir şey söyledi ki! “Günde 5 bin Allah desen de…”

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatle yaptığı bir sohbette söyledikleri ile gündem oldu.

Cübbeli, "İstediğin kadar namaz kıl, Günde 5 bin Allah de karına, komşuna, işçine eziyet ediyorsan hiçbir ibadet son nefeste imanını kurtarmaz. Sonun felaket. Kula zulüm yapanın akıbeti berbat olur" dedi.