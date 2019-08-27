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Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmail Saymaz ile yaptığı programın ardından kendisine yöneltilen olumlu geri dönüşleri sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:48
Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmail Saymaz'ı rezil ettiği programın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Haber Global'de yer alan Eşit Ağırlık programın ardından vatandaşlar tarafından olumlu yorumlar aldığını belirterek, "Sevenlerimizin etrafımızdaki safları bu kadar sıklaştıracağını bilseydim İ. Saymaz'la daha önce çıkardım. Rabbimizin "Bir şeyi sizin için şer sanırsınız ama halbuki o sizin için hayırdır" kavl-i şerîfi fehvâsınca şer gibi gözüken bu olayda da çok büyük hayırlar müşâhade ettim. Şöyle ki; CHP'ye rey verdiğini bildiren kişilerin bile "Hocaya sempatimiz arttı, hayır yapmak ne zaman suç oldu?!" şeklindeki tweetlerini gördüm ve bir zamandır Oda TV röportajı ve bir hanımefendiyle röportaj verme gibi farklı nedenlerle gevşek olan saflarımızın daha sıklaştığını ve karşılaştığım herkesin zafer kazanmış gibi beni tebrik ettiklerini, teşekkür ettiklerini işitince bir de insanlar düşmanlarımın ne kadar şedîd olduğunu laf ve söz dinlemediklerini, sılsız ifadeler kullandıklarını ve ikna edici cevaplarıma rağmen ezberledikleri şeyi söyledikten sonra cevapları dinlemeye bile tenezzül etmediklerini görünce sevgi seliyle karşılaştım, dolayısıyla o taraf bizden bir kişi bile koparamayıp sevenlerimizi artırmışken biz o taraftan birçok kişiyi sempatizanlar tarafına çekebildiğimiz için bu programın bizim açımızdan çok kârlı olduğunu söyleyebilirim, ama bundan sonra seviyeyi muhafaza edeceğime sizleri temin ederek bir daha böyle üzüntüler yaşatmayacağımı da ifade ederim. Tabi bu kazancımızın ağustos ayına rastlaması ecdadımızın zafer ayında olmamız münâsebetiyle bizim açımızdan çok daha mânidâr olmuştur. Bu vesileyle şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar ve bu zaferleri bize armağan eden kıymetli ecdadımıza, şehit ve gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet-i vâsi’alar niyaz ederim" dedi.

"Dün gece çok iyiydin"

Cübbeli Ahmet Hoca'ya sosyal medya üzerinden ulaşan bir takipçisi, "Hocam ben koyu bir solcuyum, dün gece çok iyiydin. Tebrikler. Yanlış bildiğim bir çok şeyi birinci ağızdan duydum sayende" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca kendisine yöneltilen diğer olumlu tepkileri paylaştı:

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:48
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