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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca: O Kolluk Kuvvetleri Berat gecesinde dahi affolunmaz!
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca: O Kolluk Kuvvetleri Berat gecesinde dahi affolunmaz!

Berat gecesine ilişkin sohbetinde, Müslümanlara bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, Kolluk Kuvvetleri'ne ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 23:24:00 - 2023-03-06 00:14:33

İslam alemi 6 Mart Pazartesi günü Berat gecesinin heyecanını yaşayacak.

On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, içinden geçtiğimiz dönemin manevi hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat olduğunu anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, Kolluk Kuvvetler'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Kolluk Kuvvetleri'nden her kim devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanırsa Berâet gecesi dahî affolunmaz." dedi.

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