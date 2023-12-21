Cübbeli Ahmet Hoca kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili kit’e konuştu: FETÖ hücreleri hâlâ aktif

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü FETÖ’cülerin kendisini zehirlemek istediği yönündeki WhatsApp yazışmalarıyla ilgili suikast iddialarına ilişkin sessizliğini Akit’e bozdu. Cübbeli Ahmet Hoca, “Biz bu konuda birçok yerden arandıysak da Akit camiasına çok güvendiğimiz için özellikle bu konuda size cevap vermek istedim. FETÖ’nün bu şekilde beni öldürmek istemesi şaşılacak bir şey değil. Zira onların birçok cinayete katıldıkları tespit edilmiştir. Biz ‘dinler arası diyalog şirktir’ diyerek onlarla mücadeleyi başlattığımız 2006-2007 yılından itibaren onların açık hedefi haline geldik. Birçok uydurma belge ürettiler, bizi bir sene hapse attılar ve o yazışmada da görüldüğü üzere; -bizim hiçbir kefen satma olayımız olmadığı hâlde- kefen olayını çıkarttılar. Müslüman milletimiz bunların hiçbir komplosuna itibar etmedi. Zaten gerçek yüzleri daha sonra meydana çıktı” ifadelerini kullandı.

Davamızdan vazgeçmeyeceğiz

Mühim olanın bunların oyunlarına aldanmamak olduğunu belirten Ahmet Hoca, “Tabiî Ekümenik projesinin iptali için yaptığımız çalışmalar da bunları çok rahatsız ediyor. Şimdi ise Şırnak’taki FETÖ’cülere dikkat çekmemiz, toplumu uyandırmak bakımından YÖK’ün özellikle FETÖ’cülere dikkat etmelerini istememiz, çok etki yaptı, zâten bütün bunlar bu WhatsApp yazışmasıyla tamamen ortaya çıkmış bulunmakta. Orada ‘uzun’ tabiriyle Tayyip Bey’i kastediyorlar yani “ona haber gider’ diyorlar, çünkü bu haberleri çıkaran bazı gruplar hakkında: ‘İşte bunlar dinsizdir, abdestsizdir, namazsızdır’ gibi laflarla onları bastırabiliriz ama Cübbeli deyince bu gündem olur. Bu sefer muhafazakârlar nezdinde de yansıması olur. Bu da bu işin Tayyip Bey’e ulaşmasını hızlandırır. Neticede bu Cübbeli’nin etkisi çok, hanımlarımız bile bunu dinliyor, onları bile zor vazgeçirebiliyoruz, onun için bunun bir an önce itlâfı (öldürülmesi) lâzım’ diyorlar. Burada bizim korkacağımız bir durum yok, zîra ecelden evvel ölmek yok. Velakin bizim çıkartmamız gereken ders; darbe olalı şu kadar sene geçtiği halde hâlâ TRT Kurdî’de program yapan birisinin bu zehirle itlafı konu etmeleri FETÖ’nün hâlâ etkin olduğunu gösteriyor. Allâh-u Teâlâ cümlemizi şerlerinden muhafaza eylesin. Tayyip Bey’e çok yardım eylesin ve bu FETÖ gibi teröristlerin faaliyetlerini kendisine ulaştıracak insanları yakınında daim eylesin. Bunlardan tamamen kurtulduğumuz güvenli günlerde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Âmin” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO