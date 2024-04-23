Cübbeli Ahmet Hoca kabul etmemişti! Ustaosmanoğlu ailesinden İsmailağa cemaatinin yeni lideriyle ilgili kamuoyuna duyuru

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Hasan Kılıç Hocaefendi'nin cenaze namazı, Fatih Camii’nde kılındı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

İsmailağa Cemaati’nden Cübbeli Ahmet Hoca cemaatin lideri Hasan Kılıç’ın ölümünden sonra İbrahim Uslu’yu destekleyeceklerini açıkladı.

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunundan açıklama geldi

İsmailağa cemaatinin merhum lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, Fikri Doğan Hoca ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Ustaosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Hasan efendi hz R.aleyh dar-ı bekaya göçmeden evvel tarikata dair tüm vazifeleri olur da her fani gibi dünyadan ayrılırlarsa Fikri efendinin deruhte edeceğini beyan buyurmuşlardı. Bugün emanet hak sahibine teslim edildi. Mevla kıyamete kadar şeyhsiz irşadsız bırakmasın. Amin" dedi.

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