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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na o konuda destek verdi! "Bu doğru" deyip anlattı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na o konuda destek verdi! "Bu doğru" deyip anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den flaş laiklik çıkışı geldi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yahudi gassal alması doğru mudur” sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, bunun doğru olduğunu belirtip, "Burası laik bir ülke" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 14:13:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na o konuda destek verdi! "Bu doğru" deyip anlattı

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne destek olarak Yahudi gassal alınmasını ve cemevinin dedesine maaş bağlanmasını doğru buldu.

YouTube kanalında yayınlanan sohbetinde Ahmet Mahmut Ünlü “İBB’nin Yahudi Gassal alması doğru mudur?” sorusunu yanıtlayan Cübbeli Ahmet, bunun doğru olduğunu belirterek “Burası laik bir ülke” dedi ve “Doğru yapmışlar Yahudi’yi bizim hoca mı yıkasın?” ifadelerini kullandı.

Aynı konuşmada devletin cemevindeki Alevi dedelerine maaş bağlanmasına ilişkin de konuşan Cübbeli Ahmet, vergi veren herkesin itikadına göre devletin hakkını verebileceğini söyledi. 

 

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