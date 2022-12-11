Cübbeli Ahmet Hoca Cumhuriyet'i zıplattı!

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Cübbeli Ahmet Hoca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasını değerlendirdi.

Meseleyi, "Olup olmadığı belirsiz, münferit bir vaka" diye yorumlayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir Müslüman emin olmadığı bir konuda konuşmaz." ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşında evlendiğini gerekçe göstererek, şikayetçi olan kadının, kız kardeşleri ile erkek kardeşinin, babasının ve eşinin konuşup, iddiaları yalanlamasını görmezden gelen muhalif medyanın tutumuna da değindi.

Gazetelerin bugünkü duruşlarından dolayı ilerleyen süreçlerde el değiştirince mimlenmemesi gerektiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "El değiştirince bir gazeteyi de mimlememek lazım." diyerek Hürriyet gazetesini örnek verdi.

Cübbeli'nin Cumhuriyet gazetesi yorumu: Bakarsın benden daha çok şeriatçı olabilir

Ardından sözü Cumhuriyet gazetesine getiren Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Bir de bakarsın ki Cumhuriyet gazetesi senden benden daha çok şeriatçı olabilir. Olabilir ne var. Paraya bakar. Bastırırsın parayı alırsın, ondan sonra yazdırırsın adamlara. Bir de baktık ‘Kur’an şeriattır arkadaşlar, şeriata hakaret eden kafir olur’ diye başlık atmış.

Çok güzel bir şey teklif ettim değil mi şimdi? E tabi olabilir bunlar. Darısı diğerlerinin başına yani, Müslümanlar akıllı olsun, yönetimi ele alsın.

Cumhuriyet'i hoplatan sözler!

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını korkuttu. Gazete, Cübbeli'nin açıklamalarını birinci sayfasından verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın hedef alındığı haberde, "Cübbeli'nin Cumhuriyet düşü" başlığı kullanıldı.