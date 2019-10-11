Cübbeli Ahmet Hoca: Bunu eğer yapmazsak bize yazıklar olsun

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından geçmiş dönemlere ilişkin paylaşımları alıntılayarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi ve cephede savaşan askerlerimize dua edilmesi gerektiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, her Müslümanın operasyona dualar ile destek olması gerektiğini belirterek, "Operasyondan dolayı sürekli tetikteyiz. Kınalı kuzularımızı cepheye gönderiyoruz. Göndermeliyiz. Duayı ve zikri eksik etmemek lazım. Dualar, belayı defeder. Asker yollayan, uğurlayan kişiler sadaka vermelilerdir. Sıcak yuvalarımızda güven içerisinde çoluk çocuğumuzla birlikte istirahat ederken Mehmetçik'in canını cömertce fedâ etmek üzere yaptığı operasyona secde ve duâlarla da katılamazsak yazıklar olsun bize" dedi ve şöyle devam etti:

Duâ mü'minin silahıdır. Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren kahraman ordumuzun kısa zamanda zayiatsız zaferi için dua okumalıyız. Rabbimiz, Müslüman Türk ordumuza âcil muzafferiyetler ihsân eyleyip siyonizmi, uşaklarını ve içimizdeki destekçileri olan vatan hâinlerini kahr-u perîşân ederek bizlere vatanımızda emân ve sukûnet ihsân eylesin.