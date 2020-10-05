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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türk vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:30:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalara ilişkin konuştu.

Haftalık sohbetinde çarpıcı açıklamalar yapan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşların hedef gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ahmet Hoca, "Biz soykırım filan yapmadık. Osmanlı döneminde onlar çoluk çocuk demeden öldürdüler. 17 yıl önce Hocalı’da yaptılar. Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır. Dualarımız onlarla. Terörist Ermenilere bizim lafımız. Türkiye’de yaşayan Ermeniler ile bir sıkıntımız yok. Bu durumu onlara yansıtmak helal değildir. Zaten Ermeni yönetiminin bu politikasını Ermenistan’da da desteklemeyenler var. Türkiye’de yaşayan Ermeni kardeşlerimize böyle muamele yapmayalım. Hiçbir Müslümanın bunu yapması helal değil" dedi.

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