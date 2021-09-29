Cübbeli Ahmet Hoca asgari ücrete de el attı!

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"Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim." sözleri ile tepkileri üzerine çeken Cübbeli Ahmet Hoca, şimdi de asgari ücrete el attı.

İşçi maaşları üzerinden patronları eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Gidiyor cami yaptırıyor 'anamın hayratı için', gidiyor köprü yaptırıyor 'babamın hayratı için' diyor. İş yerinde yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim? Burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin." dedi.

Sözü asgari ücrete getiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Sorunca da 'asgari ücret' veriyoruz diyorlar. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben 'şu kadar veriyorum, bu kadar veriyorum, şöyle hayır yapıyorum, böyle hayır yapıyorum' diyenler var. Yapma o hayırları kardeşim. Bugün senin vermek mecburiyetinde olduğun asgari ücret 2 bin 400 lira ise ver ona 5 bin lira. Al de ki 2bin 600 lira da benden. O 2 bin 600'ü de ananın babanın hayrına ruhlarına gönder." diye konuştu.

Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi işçi?

"Ortalık cami, çeşme dolu." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Yanında çalıştırdığın kişi için 'hakkını veriyorum' diyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi işçi? '4 kişiyiz' diyor az önce haberlerde. 3 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçinecek kiradaki? Elektrik,su, doğalgaz faturası derken kirayla birlikte zaten 2 bin lira gitti kafadan. Bodrumda otursan bin liradan aşağı ev kirası kalmadı. Bu insan asgari ücretle nasıl dört kişi geçinecek? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Ama maalesef Müslüman iş adamları namazlı abdestli hacı efendiler 'senede 5 kere umreye gidiyorum' diyor. Yatları var, katları var. Kaç lira ücret veriyorsun diye sorunca 'asgari ücret' diyorlar. El insaf, el vicdan ya." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca asgari ücreti zorunlu maaş olarak mı biliyor?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın işçi ücretlerine değindiği konuşmasında kullandığı, "Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi bu insan?" ifadeleri, asgari ücret hakkındaki bilgi eksikliğini de gözler önüne serdi. Zira iktidarın belirlediği asgari ücret, hükümetin işverenlere 'en az bu rakamı vereceksin' dediği tutar anlamına geliyor.