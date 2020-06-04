  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu

HAYDER Fetih Mescidi'nde uzun yıllar müezzinlik yapan Veysel Kartal vefat etti. Ölüm haberini Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:14:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, HAYDER Fetih Mescidi'nde uzun yıllar müezzinlik yapan Veysel Kartal'ın vefat ettiğini duyurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kur'an medreselerine yardımıyla tanıdığımız ve HAYDER Fetih Mescidi'nde senelerce fahrî müezzinlik yapmış olan Veysel Kartal âbimiz vefât etmiştir. Cenâzesi bugün ikindi namazını müteâkiben Gebze Mustafa Paşa Câmii'nden kaldırılacaktır. Müsâit olanların iştirâki kendilerine büyük sevaplar kazandıracaktır. Allâh-u Te'âlâ kendisine ziyâde rahmet eylesin, kabrini nûr eylesin, seyyiâtını mahveylesin, hasenâta tebdîl eylesin, sohbetlere ve ulemâya verdiği  değerin öneminin karşılığı olarak kendisini hayırla mükafatlandırsın. Âmîn!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı