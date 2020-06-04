Cübbeli Ahmet Hoca acı haberi duyurdu
HAYDER Fetih Mescidi'nde uzun yıllar müezzinlik yapan Veysel Kartal vefat etti. Ölüm haberini Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, HAYDER Fetih Mescidi'nde uzun yıllar müezzinlik yapan Veysel Kartal'ın vefat ettiğini duyurdu.
Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kur'an medreselerine yardımıyla tanıdığımız ve HAYDER Fetih Mescidi'nde senelerce fahrî müezzinlik yapmış olan Veysel Kartal âbimiz vefât etmiştir. Cenâzesi bugün ikindi namazını müteâkiben Gebze Mustafa Paşa Câmii'nden kaldırılacaktır. Müsâit olanların iştirâki kendilerine büyük sevaplar kazandıracaktır. Allâh-u Te'âlâ kendisine ziyâde rahmet eylesin, kabrini nûr eylesin, seyyiâtını mahveylesin, hasenâta tebdîl eylesin, sohbetlere ve ulemâya verdiği değerin öneminin karşılığı olarak kendisini hayırla mükafatlandırsın. Âmîn!" dedi.