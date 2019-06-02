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Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında, ihale tartışmalarına sert çıkarak "Eğer böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin.'' dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 09:55
Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Ünlü, ihale tartışmalarını, Ekrem İmamoğlu'nu ve Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca programda şu ifadeleri kullandı:

Belediyenin kapısından girmedim

''Tayyip Bey seçildi, ben o günden beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden içeri girmedim. Bu kadar belediye var. Külliyeyle ilgili desinler ki bu adam bir şey istedi. Sözcü mazbata ondan gecikiyor dedi. Meğer o ara bize ihale veriliyormuş. Eğer böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin.''

Bir partinin il başkanı olamazsın

Ben vatanımı milletimi seven askerime polisime düşkün birisiyim. Bütün kayıtlar ortada. Ben eskiden beri şehitler olunca okurum. Devlete katil diyor. Bu tweetleri bana gönderirmisiniz dedim. Bu kadar olur mu. İstanbul İl Başkanı bu kadar söyleyemez dedim. Bir baktım. Devlet katil diyor, hem de seri katil diyor. Bizim devletimiz, polisimiz askerimiz hangi masumu öldürdü. O hendek operasyonlarında 1 günlük operasyon kaç gün sürdü. Kaç asker polisimiz şehit oldu. Niye, sivil bir vatandaşa zarar gelmesin diye. Sen seri katil dersen, sen bir partinin il başkanı olamazsın.

Kayyım atanmakta geç kalındı

Terörist cenazesi gelmiş. Cenazeye gidiyorlar. Belediyenin araçlarını gönderiyorlar. Kandile destek veriyorlar. O belediyelere neden kayyum atandı. Geç bile kalındı. Ben de bir vatandaş olarak konuşuyorum. Ben de vatanımı milletimi seven bir insan olarak konuşuyorum.

İmamoğlu'nun Demirtaş sözleri

Ben Cumhur İttifakı'na beka sorununa inandığım için destek veriyorum. Vallahi, billahi beka sorunu var kardeşim. Şimdi sen Demirtaş'ın videosunu ben izledim. Allah Allah, bunu da mı demiş. Neler demiş. Ee geliyoruz İmamoğlu'na. Hadis vardır. Kişi sevdiği ile beraberdir. Şimdi sen diyorsun ki ''Ben Demirtaş'ı beğeniyorum.'' Takip ediyorum. Şu anda biz konuşurken iki şehit var. Adam PKK'yı övüyor. Askerimize kurşun sıkanlara Demirtaş terörist değil diyor. Sen de bu adamın yorumlarını beğeniyorum diyorsun. Bu beka sorunu. Teröristi methedeni metheden, yani insan sevdiği ile beraberdir. Ağzından ne çıkarsa biz onu biliriz. Kardeşim bunu 31 Mart'a kadar neden şey etmediniz. Şimdi içeride yatıyor. Piknik yaptığı için mi?

Ermeni katliamı, soykırımı diyor Kaftancıoğlu. Nerede yapılmış soykırım. Osmanlı sürgün etmiş. Öldürmemiş. Doğu Perinçek gitti Avrupa Parlamentosu'nda tasarı için çabaladı, memlekete hizmet etti. Ben ona teşekkür ediyorum, beni sevmez ama.

Bahçeli'ye güvenirim

Biz burada siyaset yapmıyoruz. Adaylar vatanına milletine bağlı. öyle bir durumda ben niye çıkıp siyaset konuşayım. Ben Bahçeli Bey'e itimat ederim. Öyle partisi için beka meselesi diyecek birisi değil. Hayra anahtar olan, devlete millete sahip çıkan birisidir.

İmamoğlu özür dilesin

Mesela İmamoğlu Demirtaş ile sözleriyle alakalı çıkıp ben özür diliyorum desin kabul etmiyorum diyemem. Bizim dinimizde tövbe edenin tövbesi kabul edildir. Eğer özür diliyorum derse, hata yaptım derse kabul ederim. Ben kendisini tanımam. İçini göremem. Sözlerine inanmak zorundayım.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:55
  1. İstanbul
  2. Cübbeli Ahmet Hoca

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  • Turul Turul 2 sa önce
    Cok dogru seyler söylemis.
  • kutatgukutatgu2 sa önce
    İnsanda Allah korkusu olacak ...
  • Abdullah MuratAbdullah Murat2 sa önce
    Kuranda zina suçlaması için şahitliği geçerli 4 şahit geçerlidir. Ama bu ülkede adaletin olmadığının ispatı için bir şahite ihtiyaç yoktur. Adalet Allahın hükümleridir. Allahın hükümlerini yüzçevirilmiştir ve onun yolu engellenmektedir. Bunun küfür olduğu maide44 vardır Küfür>ZinaKüfür ebedi cehennemlik yapar. Bu ülkede şeytanın yolundan gidildiğinden iftira din adamlarının itibarsızlaştırılması başörtü yasağı gibi uygulamalar dönemsel olarak yapılmaktadır. Dinsizliğini anayasa maddesi olarak ikrar etmekte Hemde uygulamalarıyla büyük bir zulüm gerçekleştirilmektedir. Evlilik din işidir, Miras din işidir, Dost düşman edinmek din işidir, Savaş barış müttefik olmak din işidir,Ticaret din işidir,Yeme içme din işidir, Kılık kıyafet din işidir,Vergi din işidir Kim aksini iddia ederse Kuranı inkar etmiş olur. Kim yüzçevirir birde sistem kurarsa onlar kafirdirler. Küfre bulaşmanın bir cevazı yoktur. Domuz eti yemek haramdır Küfür değildir oda günaha meyletmeyecek şekilde ölmemek içindir. Fiiller ebedi cehennemli yapar Kuranda cinayetin hükmü budur. Çünkü cinayette küfürdür
  • hallaci mansurhallaci mansur2 sa önce
    herkes yemin ederken KUR´a ni Kerim carpsin der, böylece samimi oldugunu ispata calisir.Ama daha carpilan bir insan görmedim , salla gitsin iste
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Sahte İmamoğlu, Domuzcu Canan Yine Çamur At İzi Kalsın Taktiği Uyguluyor Anlaşılan. Böylece Din Adamlarını Gözden Dūşūrmeye Çalışıyorlar. Şerefsiz Hain Alçaklar. Asıl Gözden Dūşen Sizsiniz. Hiç Şüphesiz ki.
  • HâkHâk2 sa önce
    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin, hukuk devletinin gereğidir
  • AtabeyAtabey2 sa önce
    Hoca Hocaaklıma Jet Fadıl ile münasebettin geliyor.Sen akşam bol siyaset yaptın şu mübarek Ramazanda.Bırak bu işleri.
  • YozgatlıYozgatlı2 sa önce
    Sivas ‘ı hatırlamıyor.Unutmadık!!!!!Unutturmayacağız!!!!!
  • 2 sa önce
  • Aziz MetinAziz Metin2 sa önce
    İmamoğlu'nun kafası çalışsaydı, yüzde yüz senin fiilin olan, Jet Sahtekar'ın reklamını yaptığın panoları gösterir, bu sayede kaç müslümanın milyonlarca TL'nin nasıl dolandırıldığını ortaya koyardı. Buna ve Ok Çivi firmanla dolandırdığın fians kurumlarına ne dersin? Millet'in Kur'an kursunu ipotek verdin utanmadan. Ama bunları yayınlamaz şu senin gibiler.

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