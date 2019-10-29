CSKA Moskova Olympiakos basket maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda?
Euroleague'in 5. haftası bugün ve yarın oynanacak 9 karşılaşmaya sahne olacak. Son şampiyon CSKA Moskova takımı sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Basketseverler bu dev karşılaşma öncesi maça ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, CSKA Moskova Olympiakos Euroleague maçı ne zaman? CSKA Moskova Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Euroleague'in 5. haftası bugün ve yarın oynanacak 9 karşılaşmaya sahne olacak. Son şampiyon CSKA Moskova takımı sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Basketseverler bu dev karşılaşma öncesi maça ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, CSKA Moskova Olympiakos Euroleague maçı ne zaman? CSKA Moskova Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
CSKA Moskova Olympiakos Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CSKA Moskova Olympiakos Euroleague maçı yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko Maccabi deplasmanında
Maccabi FOX Fenerbahçe Beko basket maçı yarın saat 22.05'te başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlayacak
Anadolu Efes Kızılyıldız Euroleague maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Euroleague 5. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Bugün
20.00 Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
Yarın
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Zenit (Rusya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Valencia (İspanya)