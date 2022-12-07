Crystal Palace -Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
2022 Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başladı. Turnuva sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Lige verilen arayı Antalya kampıyla sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşılaşacak.
Crystal Palace -Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Trabzonspor-Crystal Palace maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.
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