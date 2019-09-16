Crumble nasıl yapılır? Crumble püf noktaları ve tarifi

Son zamanalrda hem kolay yapımı hem de lezzetli oluşu ile çok tercih edilen tatlılardan crumble nasıl yapılır? Crumble dünyanın en kolay tatlılarından biridir. Tek yapmanız gereken basit bir hamur hazırlayıp meyvelerle birlikte fırında kısa bir süre pişirmek. Elma, ayva, çilek gibi birçok meyveyle yapılabilen crumble’ı çeşitlendirmek mümkün. Peki, Crumble nasıl yapılır? İşte Crumble püf noktaları ve tarifi

Crumble nasıl yapılır?

Malzemeler

4 elma

Yarım limonun suyu

1.5 çay bardağı şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Hamur için

125 gr tereyağı (küp doğranmış)

1+1/4 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı esmer şeker

1 tutam tuz

Yapılışı

Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.

Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.