Croxilex BID nedir niçin kullanılır? Croxilex BID 1000 mg neye iyi gelir?

Croxilex 1000 mg ne için kullanılır? Croxilex antibiyotik mi, Croxilex nedir diş için kullanılır mı? Croxilex antibiyotik aç karnına mi içilir? İşte detaylar.

Croxilex BID nedir ve ne için kullanılır?

CROXİLEX, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin inaktive olmasını engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir. CROXILEX, tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları; zatürre, akut ve kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları; bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonları; bakteri kaynaklı beyin zarı iltihabı (bakteriyel menenjit); kemik ve eklem enfeksiyonları; bel soğukluğu (gonore), lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar; karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar; bağ dokusu iltihabı (selülit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (hayvan ısırmaları, kıl kökü iltihabı, abse, çıban, yılancık, yara gibi); idrar yolu ve genital bölge enfeksiyonları ve diş ve diş eti enfeksiyonlarının (diş absesi gibi) tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanımı 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

Croxilex BID 1000 mg kullanış şekli

Hekiminiz CROXILEX ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CROXILEX’in her bir dozunu bir bardak dolusu suyla beraber içiniz. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için CROXILEX yemeğe başlarken kullanılması en uygun zamandır.

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için önerilen CROXILEX dozu; hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda : Günde iki defa 625 mg CROXILEX tablet; Şiddetli enfeksiyonlarda: Günde iki defa 1 g CROXILEX tablet, Diş enfeksiyonlarında uygulanacak CROXILEX dozu: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda: 5 gün günde iki defa 625 mg tablettir. CROXILEX’le tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günden fazla olmamalıdır.

CROXİLEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: CROXİLEX süspansiyon 2 ay- 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

2 ay - 2 yaş arası çocuklar: Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve kilosuna göre uygun tedavi dozunu belirleyecektir.

2- 6 yaş arası çocuklar (13-21 kg): Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2.5 ml alınır. Daha ciddi enfeksiyonlarda

günde iki kez 5 ml alınır. 7- 12 yaş arası çocuklar (22 - 40 kg): Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır. Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.