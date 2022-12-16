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Gündem Cristiano Ronaldo'nun emeklilik malikanesi, görenlerin dibini düşürdü! Yok artık daha neler
Gündem

Cristiano Ronaldo'nun emeklilik malikanesi, görenlerin dibini düşürdü! Yok artık daha neler

Futbol kariyerini tamamladıktan sonra memleketine dönmeyi planlayan Cristiano Ronaldo'nun yaşayacağı malikanenin proje görüntüleri çıktı. İşte Ronaldo'nun emeklilik 'fakirhanesi'...

Yeniakit Publisher
2022-12-16 13:48:00 -
Cristiano Ronaldo'nun emeklilik malikanesi, görenlerin dibini düşürdü! Yok artık daha neler

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo (37) futbol kariyerini tamamladıktan sonra ailesiyle memleketine yerleşmeyi planlıyor.

Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez ve 5 çocuğuyla yaşayacağı malikanenin proje görüntüleri çıktı.

22 milyon dolar

Quinta da Marinha bölgesinde yer alacak 22 milyon dolarlık malikane, Bond filmlerinden ilham alıyor.

Yatak odası 92 metrekare

Camdan yüzme havuzu ve su altı geçitleri olan malikanenin sadece ana yatak odası bile 92 metrekare olacak. Bu, normal bir daire büyüklüğüne denk.

İşte Ronaldo'nun emeklilik 'fakirhanesi'...

 

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