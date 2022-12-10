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Spor Cristiano Ronaldo, son maçında rekor kırdı
Spor

Cristiano Ronaldo, son maçında rekor kırdı

Portekiz ile 196. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 20:56:00 -
Cristiano Ronaldo, son maçında rekor kırdı

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas'a 1-0 kaybedip organizasyona veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın 196 maçlık milli formayla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek soyunarak başlayan Ronaldo, oyuna 51. dakikada dahil oldu.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, büyük ihtimalle son kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda milli formayla en çok maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın 196 maçlık rekoruna ortak oldu.

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