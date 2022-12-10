Cristiano Ronaldo, son maçında rekor kırdı

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas'a 1-0 kaybedip organizasyona veda eden Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın 196 maçlık milli formayla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Karşılaşmaya yedek soyunarak başlayan Ronaldo, oyuna 51. dakikada dahil oldu.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, büyük ihtimalle son kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda milli formayla en çok maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın 196 maçlık rekoruna ortak oldu.