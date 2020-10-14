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Spor Cristiano Ronaldo için ambulans uçak seferber edildi
Spor

Cristiano Ronaldo için ambulans uçak seferber edildi

Yeni tip koronavirüse yakalandığı için Portekiz milli takım kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:27:00 - 2020-10-14 19:31:15
Cristiano Ronaldo için ambulans uçak seferber edildi

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Covid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.

Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.

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