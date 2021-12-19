Crespo: Önümüze bakacağız

Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2021'in son derbisi 2-2 biterken, puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 28 puanla 5. sırada kendine yer bulurken, Beşiktaş ise 25 puanla 9. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira'nın orta sahadaki tercihleri ve kendi gösterdiği performans hakkında yorumu sorulan Crespo, "Bütün oyuncular oynamak ister. Değişiklikler olabiliyor ama her oynayan en iyi performansını sergilemeye çalışıyor. Orta sahada birlikte oynadığım diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Lig uzun, önümüze bakacağız" dedi.

Crespo son olarak, "Hedefimiz 3 puandı. Maça iyi başladık ama skor üstünlüğünü koruyamadık. İstediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz" diye konuştu.