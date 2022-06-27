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Spor CR7 doğduğu topraklara mı dönüyor!
Spor

CR7 doğduğu topraklara mı dönüyor!

Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:27:00 -
CR7 doğduğu topraklara mı dönüyor!

Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.

Daha önce çıkan haberlerde Chelsea yönetiminin Ronaldo cephesi ile görüşme ayarlamak istediği ifade edilirken, Roma'nın da teknik direktör Jose Mourinho ile Ronaldo'yu bir araya getirme planları da gündeme bomba gibi düşmüştü.

CR7 ile ilgili yeni bir iddia da The Sun'dan geldi.

Habere göre Portekiz ekibi ve Ronaldo'nun yetiştiği kulüp olan Sporting, Ronaldo'yu kulübe geri dönmeye ikna edebileceklerine inanıyor.

Sporting başkanı Bruno de Carvalho da Ronaldo'ya övgü dolu sözler sarf etmiş ve futbolcunun kariyerini kulüpte son vermesini istediğini dile getirmişti.

Cristiano Ronaldo 2002 yılında profesyonel olduğu Sporting'te 1 sezon oynadıktan sonra Man Utd'a transfer olmuştu. Ronaldo 2003-2022 yılları arasında ManU, Real Madrid ve Juventus formalarını giydi.


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