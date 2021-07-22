Çözüm Süreci'ni bitiren saldırı için Yargıtay'dan kritik karar! 'Kullan at' hat ayrıntısı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar’ın şehit edilmesi ile ilgili 4’ü tutuklu 9 sanıklı davada verilen kararlar, Yargıtay’ın temyiz incelemesinin tamamlanmasını bekliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesini 29 Haziran 2021 tarihinde verdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Başak Yüksel Korkmaz, sanıklar hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin, “eksik inceleme ve araştırmayla hüküm kurulduğu” değerlendirmesini yaptı, kararların bozulmasını istedi.

Tebliğnamede; dosyada, cinayetleri organize edenin “PKK terör örgütünün Ceylanpınar Gençlik yapılanması YDGH” olduğunun belirtildiği aktarıldı. Olaydan 2,5 yıl sonra yakalanan sanık Mustafa S.’nin de “YDGH’nin Ceylanpınar sorumlusu olduğu” ve “saldırının emrini verdiği” belirtildi. Mustafa S. hakkında, Ceylanpınar suikastlarının da içinde bulunduğu suçlamalar üzerinden “2017/39643 sayılı” soruşturma yürütüldüğünü kaydederek, Mustafa S.’ye ilişkin bu soruşturmadaki “delillerin” dosyaya konulmasını istendi.

Sanıklardan alınan dijital materyallerin bir kısmında inceleme yapılmadığını ve imajlarının alınmadığının belirtildiği tebliğnamede, “… el konulan tüm dijital materyallerin Siber Daire Başkanlığınca fiziksel imajları alınmak suretiyle eksikliklerin giderilerek materyal içeriklerinin ve cep telefonlarına takılarak kullanılmış GSM hatlarının tespitinin gerektiği” belirtildi.

Baz kayıtlarının haritasını istendi:

Tebliğnamede; sanıkların telefonlarının baz hareketlerinin haritasının çıkarılması, şehit polis memurlarının evinin çevresindeki HTS kayıtlarında belirlenen “kullan at” GSM hatlarının tespit edilerek, incelenmesi gerektiğini belirtildi. Savcı Korkmaz, sanıklar hakkındaki baz kayıtlarının haritasının çıkarılmasında dikkat edilmesi gereken yerleri maddeler halinde açıklarken, öldürülen iki polisin arkadaşı polis memuru E.G.’ye ait baz kayıtlarının haritasını istedi. Korkmaz tebliğnamesinde; “Sanıklar veya maktullerle iletişimleri olması halinde bu hatların ve telsiz kestirmesinin yapıldığı bölgenin, baz hikayesinde sanıklarla ve maktullerle varsa baz irtibatlarının da gösterilmesinin istenmesini” talep etti.

Korkmaz, sanıkların suçlanmasına yönelik deliller arasında gösterilen ve üzerindeki parmak izleri sanıklarla eşleşmeyen polislerin evinin 100 metre ilerisinde bulunan sigara izmaritlerinin de “tekrar Ankara Jandarma veya Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderilerek DNA analizi yaptırılmasını” istedi.

Üzerinde inceleme yapılmayan 9 milimetrelik fişek

Tebliğnamede; şehit polis Feyyaz Yumuşak’ın ölü olarak bulunduğu salondaki zemin üzerinde ele geçirilen ve “üzerinde inceleme yapılmayan 9 milimetrelik fişeğin” balistik ve kriminal incelemesinin de yapılması gerektiği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma talebinde; Sabah Gazetesi’nin internet sitesinde yayınlanan bir habere de yer verildi. Haberde, “22 Temmuz 2015 günü saat 13:04-13:08 arası terör örgütü mensuplarının olaya dair ve somut olayla uyumlu içerikteki telsiz kestirmesinin” yer aldığı belirtildi. Tebliğnamede, olay öncesi ve sonrasına dair telsiz kestirmelerinin ilgili birimlerden istenip dosyaya konulması gerektiği belirtildi.