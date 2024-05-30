Çözüm önerilerine takoz koyan İBB, 6 yılda bir barınak yapamadı! Ekrem, sokakları köpeklere bıraktı

Haber Merkezi

4 milyondan fazlası köpek olmak üzere sayıları 8 milyonu bulan ve adeta kangrene dönen başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili AK Parti’nin hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşılırken, ilgili düzenlemeye karşı çıkan CHP ve mama lobisinin “sahiplendirin” tezinin karşılığı olmadığı ortaya çıktı. Yakında Meclis’e gelmesi beklenen teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin yer almasına karşı çıkan malum zihniyet ile köpek lobisinin “uyutmayın”, “sahiplendirin” dediği sokak hayvanlarını evlerine sokmadığı öğrenildi. Geride bıraktığı 6 yılda tek bir yeni barınak dahi inşa etmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin, İstanbul’un muhtelif köşelerine astığı “Evcil Hayvan Satın Almayın Ücretsiz Sahiplenin” başlıklı devasa ilanlara rağmen sokak köpeklerine yuva bulmakta zorlandığı belirlendi.

Sokak köpeğini sahiplenen yok

Toplamda 7 bin 548 hayvan kapasiteli 7 bakımevi bulunan CHP’li İBB yönetiminin aradan geçen 6 yılda sadece 3 bin 861 tane sokak köpeğine yeni yuva bulduğu belirtildi. İBB’nin 3 ayda bir yayımladığı İST dergisinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan son sayısında yer alan verilere göre CHP’li yönetiminin yaklaşık 200 bin sokak köpeğinin yaşadığı İstanbul’da 2019’da 968, 2020’de 440, 2021’de 511, 2022’de 945, 2023’te 831, 2024 yılının ilk üç ayında ise sadece 166 köpeği sahiplendirdiği kaydedildi. Daha önce sokak köpeklerini Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk ederken suçüstü yakalanan ve kaçak bahanesiyle STK’lara ait barınakları yerle bir eden İmamoğlu’nun “kısırlaştırma” çalışmalarında da yetersiz kaldığı ve yıllık ortalama 20 ila 40 bin arasında başıboş hayvanı kısırlaştırdığı aktarıldı. İBB yönetiminin paylaştığı veriler, sorunun “hayvanları uyutarak” çözülemeyeceğini ve sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi gerektiğini belirten Özgür Özel ve avanesinin açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o rakamlar

Her fırsatta sokak köpeklerine dokunulmaması gerektiğini ve sorunun sahiplenme ile çözülebileceğini öne süren malum zihniyetin yalanını ifşa eden resmi veriler şöyle:



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Bir metrekare barınak yapmadı

Seçim vaatlerinden birini “İstanbul’da nefes alan her canlının yaşam hakkını koruyacak çözümler” olarak açıklayan Ekrem İmamoğlu ise verdiği sözlerin aksi yönde politikalar izlemekten vazgeçmiyor. İBB’nin kaynaklarını yandaşlarına akıtan İmamoğlu, masrafları kısmak adına 6 yılda 1 metrekare bile yeni hayvan barınağı yapmadı. Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da 39 bakımevi ve rehabilitasyon merkezi bulunurken, İBB’ye ait olan 7 barınağın AK Parti döneminde tamamlanarak hizmete açıldığı belirlendi.

Mevcut barınakların isimleri ve hizmete alındığı tarih şöyle:

• 4 dönümlük alan üzerine kurulan “Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi”nin yapılış tarihi 2001 yılı.

• Sultangazi’de bulunan İBB Cebeci Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 2011 yılında tamamlandı.

• Tuzla’da 15 bin metrekarelik alanda, hizmet veren Orhanlı Sahipsiz Hayvan Bahçeli Yaşam Alanı, 2012’de kuruldu.

• İBB Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Bahçeli Yaşam Alanı ise 2015 yılında faaliyete başladı.

• İBB’ye ait Gümüşdere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi, 2018 yılında tamamlanarak hizmete açıldı.

• Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi olan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nın açılışı 2018’de yapıldı.

• 2001 yılında kurulan Hasdal Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, 2020’de küçük bir tadilat geçirdi.