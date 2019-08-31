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Çözüm bir tuş kadar yakın

İlginin her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi (444 0 149) vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:01
Çözüm bir tuş kadar yakın

İlginin her geçen gün arttığı ve binlerce çağrının cevaplandığı Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi (444 0 149) vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor. Nisan ayından itibaren 35 bin 645 çağrı ve 18 bin 305 mesajacevap veren Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşlar için tam bir başvuru kaynağı, danışma merkezi haline geldi.


Merkezin Mamaklılarla belediye arasında çözüm köprüsü olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak, sorunlara daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Çözüm Merkezimiz, gelen binlerce çağrıya cevap vererek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor.Çözüm Merkezi hizmetimizle Mamak Belediyesi birimlerine ulaşmak daha kolay” dedi.


İlçenin sesine kulak kesildik


İlçe genelinden gelen tüm başvuru, talep ve cevap isteklerini tek bir veritabanına işleyerek vatandaşların ihtiyaç, beklenti ve sorunlarını mümkün olan en kısa sürede ve eksiksiz bir biçimde yanıtlayarak işlemin hızla sonuçlamasına çalışılıyor. Vatandaşlar Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi aracılığıyla Fen İşleri, Zabıta, Sağlık İşleri, Park ve Bahçeler başta olmak üzere belediyeyle alakalı hizmet talebi ya da yapılan hizmetlerle ilgili görüş de bildirebiliyor. Yalnızca Mamak Belediyesi’nin hizmetleri hakkında değil ilçede bulunan resmi kurumlarla alakalı olarak vatandaşlar bilgi almak için Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:01
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