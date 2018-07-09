Çözülme devam ediyor! Teröristler teslim oldu

PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor. Dün Mardin'de 2 teröristin teslim olduğu açıklandıktan sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.