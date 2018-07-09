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Çözülme devam ediyor! Teröristler teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı sert mücadelesi devam ederken çözülme içine giren PKK'da teröristler bir bir teslim oluyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
Çözülme devam ediyor! Teröristler teslim oldu

PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor. Dün Mardin'de 2 teröristin teslim olduğu açıklandıktan sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 bölücü terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:34
  1. Şırnak
  2. Mardin
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. teslim olan teröristler

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