Covıd’le çöktüler Yardımla canlanacaklar

Buğra Kardan

COVİD-19 kaynaklı kriz pek çok ülkeyi zor durumda bırakıyor. Sosyal ve ekonomik problemlerle karşı karşıya kalan Çin, Japonya, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ile Almanya’da iktisadi faaliyetler zayıflıyor.

Paket üstüne paket

Salgınla birlikte iç ve dış talebin dibe vurması karşısında hükümetler ile merkez bankaları, ilave tedbirler almaya devam ediyor. Ekonomik aktivitenin gerilemesine kayıtsız kalamayan uluslararası kuruluşlar ve fonlar ise art arda kredi paketleri ilan ediyorlar. Söz konusu paketlerle Covid-19’un vurduğu ülkelerde bir yandan ekonomik hayatı canlı tutmak diğer yandan da sosyal güvenlik ve sağlık sistemini güçlendirmek hedefleniyor.

Euro Bölgesi, üyelerine sağlık alanında kullanılmak üzere kredi yardımı yapmak için düğmeye basmış durumda. 120 ay vadeli, koşulsuz 240 milyar Euroluk kredi için anlaşmaya varıldı. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Avrupa ülkelerini rahatlatacak bir adım daha atıldığını belirtti. Centeno, kredi yardımından 2022 sonuna kadar yararlanılabileceğini dile getirerek, “Talep eden ülkeler milli gelirlerinin yüzde 2’si kadar uygun maliyetli borçlanabilecekler” dedi.

IMF’ye başvuru yağıyor

Ülkelerin borçlarını döndürebilmeleri ve likidite tedarik edebilmeleri için de çalışma başlatıldı. Nitekim Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), 50 ülkeye 18 milyar dolar mali destek sağlama kararı aldı. Bu desteğin pek çok ekonomiyi darboğazdan kurtaracağı öngörülüyor. Türkiye ise böyle bir cenderenin içinde yer almayacağını açıklamıştı. IMF sözcüsü Gerry Rice, ekonomik sıkıntı yaşayan ülkelerin kredi başvurularının ivedi şekilde değerlendirileceğine dikkat çekti. Rice, Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisinin 11 Mayıs’ta ele alınacağını ifade etti. Rice, ayrıca Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya’dan gelen kredi başvurularının görüşüleceğini duyurdu.

Kritik uyarı

Euro Bölgesi hükümetleri de bütçe açıklarını kapatma köklü önlemler alıyorlar. Bu önlemleri yakından takip eden Avrupa Merkez Bankası’nın (The Europe Central Bank-ECB) Başkanı Christine Lagarde, önemli tespitlerde bulundu. Lagarde, hükümetlerin ekonomilerini ayakta tutmak için 1.5 trilyon Euro daha fazla borçlanmalarının gerekebileceğini söyledi.

Lagarde, “Tahminlerimize göre Euro Bölgesi’nde resesyonun sonucu olarak ek kamu borçlanması milli gelirin yüzde 10’unu aşabilir. Bunda Covid-19 pandemisinin ve resesyonun payı büyük” diye konuştu. Lagarde, pandemiye Avrupa’nın ortak bir mali yanıt vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.