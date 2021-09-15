Covid geçirende iltihap 37 misli!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aşılama sürecindeki başarısına dikkat çeken Doç. Savaşçı, "Aşılamada dünyada 7'nci sıradayız. Devletimiz büyük bir başarıya imza atıyor. Hem yerli aşı hem de yabancı aşı temininde." dedi.

"Aşılar hiçbir yan etkisi olmuyor demek bilimsel açıdan yanlış olur." ifadesini kullanan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, şunları söyledi:

"Pfizer-BioNTech aşısında omuzda, kolda ağrılı bezeler çıkabiliyor. Bunun için halkımız endişe etmesin, birkaç gün yapılan tedavilerle normalleşiyor zaten. Meme takipli kadınların aşılarını mamografiden sonra yaptırmalarını öneriyoruz çünkü bazen yanıltıcı görüntülere neden olabilir. Vertigoya eğimli, baş dönmesi olan kişilerde bazen aşının yan etkisi vertigoyu tetikleyebiliyor. Kol ağrısı, ateş, yaygın vücut ağrısı yapabiliyor. Bu dönemde biz genelde bol sıvı, ılık duş, istirahat öneriyoruz. Çok gerekmedikçe ağrı kesici önermiyoruz. Çok ağrı oluyorsa ağrı kesici önerebiliriz."

37 misli kalp kası iltihabı!

Koronavirüs geçiren kişilerde, geçirmeyenlere oranla 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı olduğunu belirten Doç. Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi. Bu çok ciddi bir seriydi." diye konuştu. Aşılanmanın bu anlamda da önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ümit Savaşçı, şöyle devam etti:

"Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıracaklarda kalp yönünden endişe olmasın. Örnek veriyorum; kişide bazı kronik hastalıklar vardır, vücutta çok fazla pıhtı atma riski vardır. Bu kişilerin biraz daha doktor tavsiyesi ile önerilerine uymaları ve kan sulandırıcı alıyorsa mutlaka ilaçlarına dikkat etmeleri, kalp krizi ve pıhtı atma riski açısından önemli olacaktır."

Doç Dr. Ümit Savaşçı